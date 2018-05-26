Шагин предложил повесить вместо "изуродованного Репина" другую картину

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Эксперт считает, что место поврежденной картины не должно пустовать. Вместо нее Дмитрий Шагин предложил повесить картину «Митьки приносят Ивану Грозному нового сына».

Глава художественного объединения считает, что данное произведение очень напоминает картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Именно поэтому Шагин считает резонным на время реставрации заменить полотно в Третьяковской галерее на новое. «Митьки приносят Ивану Грозному нового сына» была написана в 2013 году петербургским художником.

Данная картина конечно же не точь в точь работа Репина, но имеет свои преимущества. Например, изображенное на ней действо гораздо позитивнее того, о чем повествует полотно «Иван Грозный и сын его Иван». На картине изображено, как Митьки дружной компанией преподносят Грозному нового младенца в подарок.

Вопрос замены картины пока обсуждается руководством Третьяковской галереи. Шагин отметил, что в любой момент по их просьбе может дать приказ привезти полотно в Москву. Глава художественного объединения рассказал, что картина, предлагаемая им на замену произведения Репина, заставит посетителей галереи вспомнить историю России и задуматься о всех перипетиях, которые привели страну к современности, которая наблюдается сейчас.