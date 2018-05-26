Реставратор: На восстановление картины Репина нужно много времени и денег

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Картину можно восстановить, но на это придется потратить много сил и средств. Такое заявление сделала замруководителя научно-реставрационного Центра Грабаря по научной, методической и выставочной работе Ольга Темерина.

Картина Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" является ценным достоянием Третьяковской галереи, поэтому е администрация положит все силы, чтобы ее восстановить после нападения пьяного вандала. Реставратор Ольга Темерина уверена, что творение Репина восстановить удастся, но на это потребуется много времени, сил и средств.

"Сейчас ситуация, если верить описанию, не такая трагическая, то есть это все-таки фон, одежда и авторская рама, что, безусловно, подлежит восстановлению. Можно будет заделать эти разрывы, восполнить грунт, нанести тонировки в места осыпи красочного слоя", - сообщила реставратор.

Темерина не смогла точно сказать, сколько времени придется потратить на полное восстановление картины Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван". Все дело в том, что в процессе реставрации могут возникнуть дополнительные проблемы, каждая из них окажется существенной, так как это касается творения великого художника и главного достояния Третьяковской галереи.

Стоит напомнить, что виновником данной ситуации является 37-летний мужчина из Воронежа. Он в состоянии алкогольного опьянения серьезно повредил картину. Виновного задержали и допросили. Он сообщил полицейским, что его целью было восстановление исторической справедливости, которая, по его мнению, нарушена, и это связано с картиной Репина. Какое наказание грозит злоумышленнику, пока не известно.