На одной из улиц Челябинска появился портрет Илона Маска

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Из трансформаторного ящика сделали арт-объект. Теперь на нем висит портрет Илона Маска.

Один из челябинских урбанистов Лев Владов сообщил о том, что возле 3 корпуса Ужно-Уральского государственного университета теперь красуется портрет американского инженера Илона Маска. Эскиз прислал один из подписчиков сообщества «Челябинский урбанист». Идею реализовали художницы Дарья Савенкова и Надя Мироновская.

Лев подчеркнул то, что Маск является одним из немногих людей, кто направляет человечество в будущее, не видя перед собой преград. Урбанист заявил, что их сообщество считает, что наука не должна быть политизирована, и все люди в мире заслуживают восхищения, особенно такие великие изобретатели, как Илон Маск.

Напомним, что Илон Маск является предпринимателем и изобретателем, основателем компаний SpaceX и Tesla Motors. Маск активно инвестирует денежные средства в разработку и реализацию множества инновационных проектов.