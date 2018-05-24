В Краснодаре покажут копию Туринской плащаницы

Сегодня, 13:40

25 мая по благословению митрополита Кубанского и Екатеринодарского Исидора в стенах Краснодарской областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина проведут литературно-просветительскую встречу под названием "Если Иисус Христос не воскрес, то вера наша бесполезна".

В городе Краснодар участникам данной встречи покажут уникальную копию Туринской плащаницы, которая является христианской святыней. В неё, по приданиям, обернули тело Иисуса до его погребения. В заведении будет звучать музыка, посвящённая воскрешению Христа, кроме этого, зрителям покажут фильм про современные научные исследования вышеупомянутой Туринской плащаницы, заявило областное министерство культуры.