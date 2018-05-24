На открытии ПМЭФ Борис Гребенщиков спел песню с матами

Сегодня, 11:38

Певец исполнил «Пушка сдохла», чем поразил гостей международного экономического форума в Петербурге. Публику в количестве около 2 тысяч человек также развлекали Земфира и Dj Holkin.

На открытии ПМЭФ, которое именуется «нулевым» днем форума в Петербурге, для гостей выступали знаменитые исполнители. Борис Гребенщиков, лидер группы «Аквариум», спел песню «Пушка сдохла», которая отличается матами. Также он порадовал зрителей композициями «Человек из Кемерова», «Мама, я не могу больше пить» и «Мечи стаканы на стол».

Также для гостей форума спела скандальная Земфира, из уст которой прозвучали знаменитые хиты «Хочешь», «Прогулка» и «Лондон». Певицу встретили радостно и приветливо, о чем она упомянула в конце своего выступления. «Нулевой» день ПМЭФ провели на Васильевском острове в зале для банкетов «Наутилус». Форум международной направленности пройдет с 24 по 26 мая.