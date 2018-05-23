Кристина Орбакайте призналась в любви к Москве

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Певица довольна преобразованиями, которые совершенствуют ее родной город, отметив огромный вклад Собянина в культурное развитие столицы.

Кристина Орбакайте в своем Instagram опубликовала пост, полный любви к Москве. Прогуливаясь в центре столицы, она сняла на видео современную столицу, которая ей очень нравится. Певица призналась, что на протяжении всей жизни наблюдает за происходящими переменами с городом, которые согревают ее сердце. Более всего радуют Орбакайте прогулки в районе рядом с метро «Маяковская», который «преобразился до неузнаваемости». После того, как исчезла хаотичная парковка для автомобилей, здесь наконец удобно и приятно прогуляться. Орбакайте поблагодарила мэр Москвы Сергея Собянина за его огромный вклад в развитие и благоустройство любимой Москвы, за различные интересные события и мероприятия, которые привлекают как горожан, так и туристов.