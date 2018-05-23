Оргкомитет «Евровидения» советует фанатам воздержаться от покупки билетов

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Об этом представители конкурса сообщили накануне, после того, как власти страны-победительницы объявили, что «Евровидение – 2019» пройдет в Иерусалиме. Из-за такого решения конкурс может стать разменной монетой в политических играх на мировой арене. В этом уверены эксперты.

Оргкомитет «Евровидения» опубликовал официальную просьбу к поклонникам вокального состязания. Фанатам лучше воздержаться от покупки и бронирования билетов в Израиль. Причиной стал город, который выбрала страна-победитель.

Эксперт советует поклонникам взвесить важность поездки и решить вопрос с авиабилетами в последнюю минуту из-за того, что до проведения конкурса может многое измениться. Сам же конкурс уже не один эксперт назвал политизированным.