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«Страна разъедается коррупцией и теми, кто занимается вывозом и продажей природных богатств», - считает забайкальский писатель Виктор Балдоржиев.

Он призывает остановить грабеж и заняться реализацией самой лучшей идеи на земле – идеей благополучия человека. Как пишет ИА «Национальные Интересы», Виктор Балдоржиев является известным автором, писателем, переводчиком произведений с бурятского и монгольского языков, членом Союза писателей России и Генсовета «Партии Дела». Без политической конкуренции нельзя добиться изменений в стране, а современные руководители все чаще напоминают писателю Балдоржиеву устаревшую технику, застрявшую на дороге и мешающую любому движению. «Наше преступление в том, что мы соглашаемся с этим» – пишет он. Балдоржиев говорит о том, что существуют люди, меняющие жизнь, идеи Ассоциации «Росспецмаш» и Московского экономического форума должны стать серьёзной силой.