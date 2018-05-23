В Уфе проведут "Подиум зрелой красоты 2018"

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Мужчины и женщины, которым за 50, докажут, что у них ещё остался порох в пороховницах, и что молодёжи есть, чему научиться у опытных и взрослых.

В Уфе 24 мая состоится конкурс "Подиум зрелой красоты 2018". Дамы и джентльмены намерены показать, что они ещё для многого сгодятся, ещё рано списывать их со счетов. "Участники мероприятия окажутся на сцене и продемонстрируют весёлость и и красоту зрелого возраста", сообщили организаторы конкурса. Над каждым участником поработают стилисты и визажисты, для каждого найдут именно тот образ, который ему подходит.

В рамках мероприятия проведут разного рода мастер-классы и ярмарки авторских работ, а также ожидается выступление танцевальных и вокальных коллективов и студий.