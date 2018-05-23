В США умер лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот

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Мировая и американская литература понесла большую утрату. Не стало еще одного классика, произведения которого призывали человечество к гуманизму, миру и здравому смыслу.

В США на 86-м году жизни умер лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот. Как сообщают родственники писателя, он скончался от неизлечимой кардиологической болезни. Рот, первая книга которого «Прощай, Коламбус» появилась на полках магазинов в середине 50-х годов прошлого столетия, быстро вошел в плеяду серьезных американских писателей, вскрывающих проблемы и пороки современности. Критики ставили Рота в один ряд с такими известными американскими классиками, как Джон Апдайк и Сол Беллоу. Писатель за свою долгую творческую жизнь был удостоен многих литературных премий, в том числе, Национальной, Букеровской и Пулитцеровской. В начале нового века Рот написал роман-предупреждение в жанре альтернативной истории, о том, что было бы, если бы в США к власти пришли нацисты.