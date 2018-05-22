Вдова Хворостовского спустя полгода не смирилась с его смертью

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Женщина призналась, что будет любить Хворостовского до конца своей жизни. Недавно вдова опубликовала пост, посвященный мужу.

Со времени смерти знаменитого исполнителя прошло уже почти полгода, однако его жена все еще убита горем. Флоранс до сих пор выкладывает фотографии Дмитрия, подчеркивая, что она очень тяжело переносит такую утрату. Смерть Хворостовского тяжело переносит вся его семья. Также Флоранс не в состоянии слушать композиции Дмитрия из-за того, что они напоминают о его смерти. Все же женщина надеется, что это пройдет, так как она очень любила музыку покойного мужа. Поклонники и близкие Флоранс всячески стараются поддержать вдову. Напомним, что композитор умер от рака мозга, с которым он безуспешно боролся на протяжении 2,5 лет.