В США на 90-м году жизни скончался автор самой популярной поп-скульптуры

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Речь идёт о Роберте Индиана. Как сообщил адвокат художника, причиной смерти стала дыхательная недостаточность.

Роберт Индиана проживал в Виналхейвене в штате Мэн. О том, что он скончался на 90-м году жизни, сообщило издание The New York Times, ссылаясь на адвоката художника.

Роберт Индиана является одним из самых ярких и известных представителей направления поп-арта не только в США, но и во всём мире. Знаменит он стал благодаря тому, что является автором популярной поп-скульпторы Love. Этот символ один из самых узнаваемых во всём мире.

Придумал скульптуру художник в 1964 году. На ней написано слово «Любовь» с перевёрнутой буквой «О». Скульптура установлена по всему земному шару. Её печатали на постерах, открытках, наклейках и на 330 миллионах марок. Love считают просто целой иконой искусства 20 века.