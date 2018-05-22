В Москве появится улица в честь Эльдара Рязанова

Сегодня, 10:24

В России продолжается увековечивание памяти этого любимого миллионами зрителей кинорежиссёра. Появится улица его имени и в Москве.

Улица, названная в честь Эльдара Рязанова, будет находиться на территории Обручевского района. Это юго-запад столицы.

Она расположится там, где сейчас проезд, соединяющий улицу Новаторов с Обручева. Протяжённость улицы, которой в Москве дадут имя Рязанова, приблизительно, километр.

Примечательно, что она находится неподалёку от киноклуба-музея «Эльдар», основателем которого был сам Рязанов.

Талантливый режиссёр ушёл из жизни в 88-летнем возрасте. Это случилось в 2015 году.

О планах мэрии назвать одну из улиц в Москве его именем, стало известно в 2017 году.