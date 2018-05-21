Кирилл Серебренников попросил Мосгорсуд разрешить ему работать

Сегодня, 15:15

Мосгорсуд сегодня признал законным решение о том, чтобы продлить для режиссёра меру пресечения. Тот, в связи с этим, обратился к представителям Фемиды с просьбой.

Кирилл Серебренников попросил Мосгорсуд, чтобы тот разрешил ему работать. Помимо того, он хотел бы иметь доступ к Сети для того, чтобы на удалении работать с постановками, готовящимися за рубежом.

Свою просьбу Серебренников аргументировал необходимость обсуждения с актёрами спектаклей, которые ставятся «Гоголь-центром».

«Работа для меня – это «возможность жить», - сказал он.

Также худрук этого театра сообщил судьям, что по своему уголовному делу ему нечего обсуждать с коллегами, которые там фигурируют вместе с ним.

Серебренников подозревается в хищении 113 млн рублей. Под арестом он с 23 августа 2017 года. Следствие завершено. Сейчас идёт процесс ознакомления обвиняемых и их адвокатов с материалами дела.