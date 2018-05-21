Известный актер Андрей Харитонов срочно был доставлен в больницу

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Талантливый советский, российский актер театра и кино, известный сценарист, режиссер, а также телеведущий Андрей Харитонов срочно был госпитализирован.

Звезда телеэкранов, Андрей Харитонов, родился в 1959 году в Киеве, снялся во многих сериалах и довольно таки известных фильмах. Актер известен благодаря ролям в таких сериалах, как «Остров ненужных людей», а также «Жизнь Клима Самгина». В фильме «Овод» ему досталась главная роль. Артист снимался в таких фильмах, как "Вольный ветер", "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты", "Человек-невидимка", "Жизнь Клима Самгина" и др. В последнем спектакле с Анастасией Волочковой актер играет главную роль. В 1991 по мотивам рассказов Брюсова Андрей Харитонов был соавтором в постановке фильма "Жажда страсти".

На данный момент режиссеру 59 лет. В период с 20 на 21 мая Андрей Харитонов экстренно был доставлен в одну из больниц Москвы в тяжелейшем состоянии. По последним данным, артисту была проведена срочная операция. Причину, по которой популярный актер попал в больницу, пока не установили.