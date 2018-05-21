Модель из Казани стала «Мисс бикини мира»

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Виктория Романова призналась, что до сих пор не верит в свой успех. На пути к титулу она обошла фавориток конкурса.

В Таиланде прошёл конкурс Miss Tourism Queen International, где титул «Мисс бикини мира» завоевала модель из Казани. Девушка по имени Виктория Романова поделилась эмоциями от победы в своём Instagram. Россиянка отметила, что триумф был для неё самым невообразимым и желанным. Девушка подчеркнула, что в гонке за титул ей удалось обойти представительниц тех стран, которые традиционно считались фаворитами конкурса. Виктория также призналась, что до сих пор не может поверить в свой успех. Первый титул Miss Tourism Queen International завоевала представительница Бразилии.

Ранее мы писали, что в Москве в отеле Four Seasons прошёл конкурс «Мисс Федерация 2018». Полбеду в нём одержала девушка по имени Яна Отман.