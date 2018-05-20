Рекордное количество человек посетили Новую Третьяковку во время акции «Ночь музеев»

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17,5 тысяч человек посетили Третьяковскую галерею во время акции «Ночь музеев». Данный показатель стал рекордным.

19 мая прошла акция, приуроченная к Международному дню музее, во время которой число посетителей Новой Третьяковки составило рекордное количество. По предварительным данным известно, что с шести вечера, и до двенадцати Новую Третьяковку на Крымском Валу посетили 10790 человек. Из них в основном преобладала молодежь. Основной корпус посетили 5004 человек, инженерный корпус – 1000 человек, а малые музеи – около 690 человек. Всего за время акции в Третьяковской галерее побывали почти 17,5 тыс. чел. Стоит отметить, что одним из посетителей стал директор итальянской галереи Уффици Айке Шмидт, который отметил, что зрителей перед «Черным квадратом» было не меньше, чем перед Леонардо да Винчи в Эрмитаже и Лувре. Экскурсию для Шмидта провела сама директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Напомним, что в этом году мероприятие проводилось на тему «Шедевры из запасников». Организаторы показали очень редкие, ранее не выставляемые на экспозиции предметы. Среди них ювелирные украшения 16-18 веков, историческое блюдце и редкая монета 1913 года. Данная тема, по вышеописанным показателям, явно полюбилась ценителям высокого искусства.