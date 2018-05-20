«Терминатор» и «Чужие»: В Сети появились неизданные эскизы Джеймса Кэмерона

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Американский кинорежиссёр и сценарист Джеймс Кэмерон показал широкой публике свои неизданные эскизы к таким своим легендарным фильмам, как «Терминатор» и «Чужие». Фанаты кинокартин высоко оценили художественные способности Кэмерона.

В Сети появились некоторые наброски рисунков Джеймса Кэмерона, которые он сделал ещё в 1984 году, когда вышел первый «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. На первом рисунке режиссёр изобразил, как должен был выглядеть робот, а также некоторые особенности его строения.

Второй рисунок демонстрирует внешний облик пришельца, который был снят в фильме «Чужие», 1986 года. Стоит отметить, что все неизданные эскизы вошли в новую книгу «История научной фантастики» Джеймса Кэмерона. В издании фанаты смогут увидеть прежде всего эскизы самых узнаваемых работ легендарного режиссёра.