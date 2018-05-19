В Москве началась масштабная акция «Ночь в музее»

Сегодня, 22:45

Масштабное мероприятие является одним из самых ожидаемых в своем роде, о чем говорит посещаемость желающих москвичей и гостей города. Организаторы рассказали, что 12-й по счету раз любители культуры получают уникальную возможность стать ближе к искусству.

Торжественная церемония открытия акции прошла в центральном «Музее Москвы», а уже сейчас в столице состоится акция под названием «Ночь в музее», которая стартовала накануне. Граждане смогут посетить множество площадок, в том числе и более двух сотен музеев, а также получат возможность приобрести разнообразную уличную еду во дворах участвующих в акции площадок.

Сообщается, что помимо музейной ночи в Москве проходят аналогичные мероприятия для киноманов, любителей литературы, спорта и других культурно-развлекательных возможностей. Организаторы надеются, что с каждым годом акция будет становиться все более массовой.