Роналдиньо оценил уличные граффити челябинского художника

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Тимур Абдуллаев провел несколько уроков по граффити в Краснодаре. Главное картиной урока стал портрет Рональдиньо, который лично оценил творчество художника.

Футболист прибыл в Краснодар на конференцию ЧМ-2018. В этот же день художник проводил мастер-классы по уличной живописи, на котором он нарисовал известного игрока. Футболист по достоинству оценил творчество Тимура, сделав с ним совместное фото и опубликовав его в своем Instagram. Художник рассказал, что немного знает родной язык футболиста - португальский, поэтому ему удалось пообщаться со спортсменом. Это очень удивило журналистов, которые сразу же приехали на место события. Художник также опубликовал фото своей картины со спортсменом, подчеркнув, что Роналдо очень понравился его портрет. Ранее Абуллаев принял участие в российском конкурсе по стрит-арту, который недавно завершился в Анапе. Художник уже давно известен в своем родном городе как «Бразил». Он часто оставляет свои «следы» на стенах уличных домов. Его последняя работа была посвящена 9 мая.