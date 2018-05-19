Соломбальская библиотека получила раритетные записи Бориса Шергина

Сегодня, 11:35

В рамках проведения юбилейного Межрегионального Шергинского чтения, посвященного 125-летию публициста и художника, представители библиотеки с трепетом и радостью приняли подлинники в музейную комнату имени Бориса Шергина.

Раритетные записи русского писателя и фольклориста теперь станут жемчужиной коллекции в Соломбальской библиотеке в Архангельске. Необычный экспонат получили представители комнаты-музея. По их словам, раритетные записи и подлинники впервые Соломбальская библиотека получила за время своего существования.

Бориса Шергина по праву считают известным благодаря историям из жизни поморов. На счету Бориса Шергина 9 основных произведений, 14 произведений – экранизировали, 5 – поставлены на сценах театров.