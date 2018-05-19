«Россия 24» покажет снятую с эфира программу Михалкова о сложностях коммуникации

Режиссер Никита Михалков все же пробился на телевидение с авторской передачей «Бесогон ТВ» «Синдром Гарри Поттера», снятую с повторного эфира в начале мая.
«Россия 24» покажет снятую с эфира программу режиссера 19 мая. В выпуске Никита Сергеевич рассуждает о трудностях коммуникации в современном обществе. Почему премьера не состоялась в изначально запланированный срок (5 и 6 мая), кинодел не рассказал.
Скандальная программа Михалкова уже снималась с эфира «России 24» в 2015 году по этическим причинам. Тогда режиссер выразил непонимание в связи с произошедшим.
Ранее кинодел жестко раскритиковал в «Бесогоне» экс-главу МЧС Владимира Пучкова за пожары в Ростове и трагедию в кемеровской «Зимней Вишне». Чиновник назвал заявления Никиты Сергеевича бредом.