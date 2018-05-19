«Россия 24» покажет снятую с эфира программу Михалкова о сложностях коммуникации

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Режиссер Никита Михалков все же пробился на телевидение с авторской передачей «Бесогон ТВ» «Синдром Гарри Поттера», снятую с повторного эфира в начале мая.

«Сын назвал тещу неприличным словом, ассоциирующимся с женщинами легкого поведения, впоследствии получив от отца подзатыльник. Однако легкий, как договаривались», - рассказал анекдот Михалков, вместо комментариев по поводу возвращения «Бесогона ТВ» «Синдрома Гарри Поттера» на телеэкраны.

«Россия 24» покажет снятую с эфира программу режиссера 19 мая. В выпуске Никита Сергеевич рассуждает о трудностях коммуникации в современном обществе. Почему премьера не состоялась в изначально запланированный срок (5 и 6 мая), кинодел не рассказал.

Скандальная программа Михалкова уже снималась с эфира «России 24» в 2015 году по этическим причинам. Тогда режиссер выразил непонимание в связи с произошедшим.

Ранее кинодел жестко раскритиковал в «Бесогоне» экс-главу МЧС Владимира Пучкова за пожары в Ростове и трагедию в кемеровской «Зимней Вишне». Чиновник назвал заявления Никиты Сергеевича бредом.