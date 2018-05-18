Соцсети: Умер создатель жанра четверостиший-пирожков Владислав Кунгуров

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Об этом сообщили сегодня. Причины смерти 46-летнего мужчины неизвестны. Информацию сообщили во «ВКонтакте».

В соцсети появилась информация о том, что умер создатель жанра четверостиший-пирожков Владислав Кунгуров. Причины его кончины остаются в тайне. Данных о прощании с творческим человеком пока нет. В сообществе «Пирожки +» во «ВКонтакте» рассказали печальную новость.

В данный момент проводится проверка информации. Напомним, что Владислав Кунгуров – создатель жанра четверостиший-пирожков ввел моду на своеобразное творчество, чем заслужил признание.