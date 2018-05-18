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Информацию сообщил сын известного актера Андрей. По его словам, Николая повезли в клинику, чтобы осмотреть и подвести итоги пребывания на лечении.

Караченцов вернулся в Москву после курса лучевой терапии в Израиле. Его сын рассказал, что отца отвезли в клинику для проведения анализов. Клиническая картина покажет, насколько эффективна была лучевая терапия в Израиле. Известно, что Николай Караченцов вместе с Людмилой Поргиной улетели в Израиль на проведение терапии онкологии в легком.

Супруга актера позитивно оценивает методику и способы лечения за границей. По ее словам, состояние Николая уже дает позитивную динамику.

К слову, ранее изнеможенного Николая Караченцова заметили на светском мероприятии. Он с женой попал под объективы фотокамер на юбилейном вечере близкой подруги – известной актрисы театра и кино.