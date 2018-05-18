«Только красотки»: Новосибирского фотографа признали лучшим портретистом

Сегодня, 14:46

Алексей Казанцев стал победителем 4-й международной фотопремии 35AWARDS от сайта 35photo.ru. Лучшие работы будут напечатаны в ежегодном фотоальбоме. Есть и призовой фонд, составляющий почти 37 тысяч рублей.

Вместе с фотографом из Новосибирска участвовали больше 25 тысяч участников из 160 стран мира. Судили их 35 членов жюри из 35 стран. Такая информация указывается на официальном сайте.

Главная задача конкурса, как рассказал Алексей Казанцев, выбрать 100 самых лучших фото в разных номинациях. Определяют победителей по трём работам каждого фотографа.

Сейчас же новосибирского фотографа признали лучшим портретистом. По его словам, премия уделяет особое внимание голосованию, которое имеет три этапа. Из-за такой системы существует просто огромное количество работ.

В 35AWARDS Казанцев принимает участие уже третий раз. Два предыдущих раза он прошёл в финал, но в ТОП-100 так и не попадал. На этот раз он надеялся попасть в первую сотню, но то, что фотограф занял первое место, было настоящим сюрпризом.

В работе для Казанцева главное, чтобы человек обладал потенциалом и представлял художественный интерес, который можно раскрыть во время съёмок. По словам фотографа, он снимает не только девушек модельной внешности, а просто «красоток». Здесь важно понимать, что возраст, общепринятые правила красоты и фигура – не основной залог успеха. «Красотки» должны передавать свои мысли через глаза.