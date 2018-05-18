Евдокия Лучезарнова рассказала, о чем ее новая книга «Космичность удали российской»

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В Санкт-Петербурге с 17 по 20 мая включительно будет проходить ХIII Международный книжный салон. Одним из наиболее ярких участников этого престижного мероприятия выступит философ, исследователь, писатель Евдокия Лучезарнова. Она ознакомит аудиторию салона со своей книгой «Космичность удали российской». Об этом пишет издание «Литературная газета».

По словам автора, ее новая книга посвящена той теме, которая является главной для современного мира. Ведь сейчас настало время России, и именно наша страна говорит свое главное слово сейчас. Как отмечает Евдокия Лучезарнова, то, что произойдет с Россией, будет и со всем миром.

В своем комментарии исследователь также рассказала, что всем людям нужно научиться работать со словом. С помощью правильного ввода слова в мозг можно стимулировать развитие времени, а время — это жизнь. Евдокия Лучезарнова отметила, что изысканная речь хранит время, поэтому классика всегда остается популярной.