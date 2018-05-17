Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк рассказала о зарплате в сериале

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Актриса Эмилия Кларк затронула актуальную тему в Голливуде и рассказала о своей зарплате в сериале. Также знаменитость честно призналась, отличаются ли её гонорары от зарплат коллег-мужчин.

В Голливуде в последнее время отстаивают право женщин на равный заработок по сравнению с мужчинами. Специально для журнала Glamour Эмилия Кларк дала небольшое интервью, где рассказала, что в «Игре престолов» нет дискриминации по половому признаку. «В «Игре престолов» мне всегда выплачивалось столько же, сколько и моим коллегам-мужчинам», - заявила актриса.

Однако Кларк подчеркнула, что это первый большой телевизионный проект, где девушку не подвергали дискриминации, потому что она женщина, и выплачивали зарплату в полном объеме. В Голливуде отмечают, что одним из главных способов, с помощью которых мужчины могут выступать за равенство в оплате труда, является просто раскрытие суммы их зарплат для женщин-коллег.