Анастасия Волочкова удивила поклонников тренировкой

Сегодня, 20:24

Известная балерина и актриса Анастасия Волочкова решила в этот раз продемонстрировать что-то большее, чем просто шпагат.

Сегодня в своем Instagram профессиональная балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое видео, демонстрируя уровень своих навыков в балете. В ролике она плавным движениями ног приняла несколько позиций в балете.

Поклонники неоднозначно отреагировали на видео, поскольку на записи слышен хруст пальцев и в целом показанные движения выглядели травмоопасным для человека не занимающегося балетом.

"Настя, улыбнитесь) Вы красивая! Берегите своё здоровье, жалко Ваши ножки!; Что я сейчас видела? У меня даже дыхание остановилось"

- пишут пользователи соцсети в комментариях