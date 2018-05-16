В «Зарядье» откроется «Ледяная пещера»

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В московском парке «Зарядье» не устают удивлять своих посетителей. Завтра 17 мая на его территории откроется «Ледяная пещера».

Московские власти постоянно совершенствуют досуг жителей города и гостей столицы. Так, уже завтра, 17 мая, в столичном парке «Заречье» будет открыта ледяная пещера, такое заявление сделал представитель Москомархитектуры. Во время пресс-конференции сообщается, что для ее создания было использовано сотни труб внутри которых находится хладагент, в самой пещере будет поддерживаться постоянная температура на уровне -5 градусов Цельсия.

Все стены и колонны будут покрыты кристаллами льда разных размеров, что поможет создать атмосферу сказки. Для создания такой необычной пещеры было использовано около 70-ти тонн воды, которую в последствии заморозили. Предложение создать такую пещеру было выдвинуто американским архитектурным бюро Diller Scofidio + Renfro, специалисты которого и разработали концепцию самого парка.

С российской стороны контроль за выполнением всех работ осуществляли известные художник Александр Пономарев и архитектор Алексей Козырь.

Общая площадь пещеры составит 350 квадратных метров и будет работать круглый год. Посетители смогут оказаться на севере среди жаркого лета, а также узнать о флоре и фауне холодных регионов России.