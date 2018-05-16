Дмитрий Гудков: Елена Гремина ушла вслед за мужем

Сегодня, 13:00

Михаил Угаров скончался месяц назад, что очень переживала не только его супруга, но и артисты Театра.doc. Свое мнение и боль от утраты актер выразил в Twitter.

По словам Дмитрия Гудкова, он не имеет представления, что станет с судьбой Театра.doc без сильных руководителей, которыми выступали Елена Гремина и Михаил Угаров. В понимании артиста русская культура представляет собой культуру протеста, которая поднимает самые болезненные темы.

Актер написал: