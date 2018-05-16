Дмитрий Гудков: Елена Гремина ушла вслед за мужем

Михаил Угаров скончался месяц назад, что очень переживала не только его супруга, но и артисты Театра.doc. Свое мнение и боль от утраты актер выразил в Twitter.
По словам Дмитрия Гудкова, он не имеет представления, что станет с судьбой Театра.doc без сильных руководителей, которыми выступали Елена Гремина и Михаил Угаров. В понимании артиста русская культура представляет собой культуру протеста, которая поднимает самые болезненные темы.
«Его создатели чувствовали, что не могут быть в стороне. Не могут уютно ставить мюзиклы и водевили, прятаться от современности в какой-нибудь костюмной постановке. Это был, есть и, надеюсь, будет наш театр. Именно поэтому у Михаила Угарова и не нашлось заслуг перед путинским государством и мединской прачечной… И, возможно, именно поэтому жена ушла вслед за мужем… Театр.doc должен продолжаться».