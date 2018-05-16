«Орёл и решка» может появиться в Смоленске

Сегодня, 10:03

Телеканалом «Пятница» объявлено начало сезона путешествий по российским городам в рамках этой программы. В каком именно из них будут осуществляться съёмки, должны решить сами зрители.

В Смоленске «Орёл и решка» также может появиться. Этот город-герой есть в списке претендентов. Но он пока не является лидером в голосовании.

За него отдано лишь 411 голосов. Лидерство – у Тюмени, Альметьевска и Норильска. Их показатели, соответственно, 17164, 15242 и 10504.

Так что любителям программы «Орёл и решка» в Смоленске нужно очень постараться, чтобы достичь подобного результата.