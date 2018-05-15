Умер писатель Том Вулф

Сегодня, 18:34

Об этом сообщили иностранные источники со ссылкой на агента писателя Линна Несбита. Именно он сообщил об этом горе изданиям.

Американский журналист и писатель Том Вулф скончался в США, когда ему было 87 лет. По предварительным данным, он умер в клинической больнице на Манхэттене, куда был экстренно госпитализирован с инфекционным диагнозом.

Напомним, что Том Вулф родился 2 марта 1931 года в штате Виргиния, где продолжительное время работал учёным в области сельского хозяйства, а также писал для издания Southern Planter.

Вулф стал главным экспериментатором от литературы в жанре документальной прозы после того, как выпустил книгу под названием «Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка».

Именно это и стало толчком к популярности и признанию.