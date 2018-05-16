Волгоградка с шикарными формами мечтает стать MISS MAXIM 2018

Сегодня, 06:30

Провинциалка Алиса Скворцова решила побороться за корону в конкурсе самого популярного российского мужского журнала.

Жительница Волгограда претендует на корону MISS MAXIM 2018, обложку сентябрьского номера, хорошие подарки спонсоров, а также огромную известность и реализацию себя в качестве модели в стиле "ню".

Учувствовать в конкурсе довольно просто - необходимо лишь опубликовать в соцсетях свое фото с хэштегом конкурса. При этом запечатлеть себя нужно без ретуши, темных очков, на нейтральном фоне, с максимальным оголением всего тела, и никаких прифотошопленных снимков.

Для 27-летней Алисы раздеться не проблема - бывший тренер с удовольствием хвастается шикарными формами.

Любимица волгоградских фотографов признается, что не любит постановочных кадров, и отдает предпочтение хорошей музыке и импровизации.

Фотографии, выполненные с соблюдением всех условий, выходят во второй этап - публикацию на официальном сайте, и дальнейшая судьба конкурсанток в руках народа. Пользователи голосуют в формате «Кто горячее?!», а победительницей станет та, которую будут выбирать чаще в сравнении с другими.

Сейчас волгоградка находится на пятой позиции, однако мечта стать королевой еще может воплотиться, ведь голосование продлится до 21 мая. При этом обложка достанется десяти лучшим участницам.