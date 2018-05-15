Сегодня, 14:42

Это произошло на Гоголевском бульваре в увеселительном заведении. Алина Алексеева и Борис Дергачев подверглись нападению со стороны пьяного мужчины.

Актеров из сериала «Ольга» избили в баре в Москве. Причины озлобленного и агрессивного поведения нападающего остались загадкой для пострадавших. Актеры стали жертвами нападения в баре в Москве. Дебошир начал из личностных оскорблений, а после принялся решать конфликт радикальным путем.

По словам очевидцев, нападающий спутал актеров из сериала «Ольга» и «Кухня» с их персонажами, к которым у мужчины личная неприязнь. Теперь звездам придется воздержаться от публичных походов в бары в Москве после пережитого опыта нападения пьяных поклонников.