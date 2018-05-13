Умер Баадур Цуладзе: Поклонники вспоминают лучшие роли актера

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Ушел из жизни талантливый советский и грузинский актёр Баадур Цуладзе. Поклонники со скорбью вспоминают лучшие роли знаменитого артиста.

Целые поколения людей помнят известного актера Баадур Цуладзе по роли в доброй детской сказке «Приключения Буратино», где знаменитость сыграла роль хозяина харчевни «Трёх Пескарей». Также актер талантливо исполнил роль дона Диего Демирандо в художественном кинофильме «Житие Дон Кихота и Санчо». В 1977 году вышла сразу череда фильмов с актером, который пользовался большой популярностью. В те годы на экранах появились картины «Бабочка», «Ночь над Чили», «Лимонный торт» и «Покорители гор».

В детской экранизации сказки «Пеппи Длинныйчулок» Баадур Цуладзе исполнил роль господина полицейского, которого озвучил Олег Табаков. Последней киноработой актера стал фильм 2014 года «Залётчики».