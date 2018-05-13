Фанаты «Евровидения» обвиняют победительницу из Израиля в присвоении культурных ценностей

Сегодня, 16:06

Фанаты ежегодного конкурса музыки и песни «Евровидения» обвиняют израильскую победительницу Нетту в присвоении культурных ценностей другой восточной страны. Об этом передает портал VladTime.

Сообщается, что сразу после объявления победителя международного конкурса «Евровидении» в социальных сетях разгорелся настоящих скандал. Поклонники конкурса стали критиковать победительницу Нетту из Израиля и утверждать, что девушка присвоила себе культурные ценности Японии, когда на сцену надела кимоно и сделала прическу в японском стиле.

Более того, помимо кимоно и прически, Нетта выступала на фоне фигурок котов «Манэки-нэко», которые являются синонимом японской культуры и приносят удачу. Столь явные ссылки на Японию не остались незамеченными зрителями шоу, которые в Twitter обвинили певицу в присвоении культурных ценностей.