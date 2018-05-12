Поклонники обсуждают в Сети смерть Юрия Киндрата

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Скончавшийся 9 мая актер Юрий Киндрат предвидел свою смерть. Об этом на просторах Интернета говорят его фанаты.

28 апреля известный актер поделился в своем Instagram черно-белым фото, подписав «Движение вверх. К новым Вершинам». Именно оно послужило причиной доводов о том, что Юрий предчувствовал свою смерть.

«Если он сам выложил это фото и так подписал, то это как минимум странно», «Леденящий полумрак, как вход в преисподнюю», «Какое пророческое фото», «Ужасная смерть. Приносим свои соболезнования и скорбим вместе с семьей»

- это и многое другое было написано фанатами в комментариях под фото.

Теща Юрия выкладывала в сеть пост о помощи, в котором говорилось о том, что актер госпитализирован с двусторонней пневмонией и системной деформацией легких, а врачи не понимают, что с ним конкретно.

Известно, что актеру стало плохо незадолго до праздников. 1 мая Юрий попал в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией: не мог ходить и говорить, а 8 числа ему, по словам жены, стало настолько плохо, что врачи ввели актера в искусственную кому.

Жена актера высказала свое возмущение в сторону врачей, объяснив это тем, что скорая отказалась госпитализировать мужа, а во время праздников врачей не было в клинике. Похороны Юрия Киндрата состоятся 12 мая на Перепечинском кладбище. Ему было всего 32 года. У актера осталась четырехлетняя дочь Ева.