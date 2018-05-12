Франция начала отбор к детскому «Евровидению-2018»

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Франция возвращается на шоу спустя 14 лет. В последний раз страна принимала участие в детском «Евровидении» в далеком 2004 году.

Детское «Евровидение-2018» состоится 25 ноября в «Минск-Арене». Данный конкурс станет самым впечатляющим в истории по численности стран-участниц.

Впервые детское «Евровидение» провели в 2003 году после успеха скандинавского шоу MGP Nordic. Северные телекомпании вначале участвовали в организации песенного мероприятия для детей, но в 2006 году они прекратили этим заниматься и вернулись на MGP Nordic. От участников требуется, дабы их песни были новыми, продолжительность должна составлять не более 3 минут, запрещается применение фонограммы, но разрешается «минус», кроме того композиция должна исполняться на языке юного артиста из страны-исполнителя. Для Минска это уже второй конкурс такого формата, до этого конкурс для детей столица Беларуси принимала в 2010 году.