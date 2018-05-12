Коляда рассказал, почему Мединскому заплатили миллион за сценарий

Вчера, 19:25

На сайте Госзакупок разместили контракт между Малым театром и «Российским военно-историческим обществом», в котором написано, что театр сможет получить авторские права на произведение Мединского за 920 тысяч рублей.

Как известно, Мединский от денежного вознаграждения отказался. Однако драматург Николай Коляда рассказал о том, почему Мединскому предложили почти миллион рублей за использование его романа. Он заявил, что это стандартные московские расценки на авторские права и не стоит удивляться.

Коляда также говорит, что сейчас авторское общество России получает основную прибыль от артистов, которые «собирают миллионы». Но, малые театры могут перечислить лишь немного, так как не имеют больших средств для приобретения авторских прав.

Напомним, два дня назад в Малом театре прошел спектакль «Смута. 1609-1611», основой для которого стал роман Мединского «Стена». Эксперты раскритиковали постановку, назвав ее волшебными снами Мединского.