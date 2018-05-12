В Астраханском театре жюри выбрало "Бриллиантовую невесту"

Вчера, 19:15

В местном театре оперы и балета прошел фестиваль невест, десятый по счету. Чтобы победить, девушки должны были пройти ряд испытаний.

В культурном центре города главными героями фестиваля невест стали пары, отмечавшие годовщины совместной жизни: от 5 до 60 лет. По завершению «Парада Юбиляров» супруги клялись друг другу в верности и любви, припомнив первый поцелуй, также они получили благодарственные послания.

В фестивале невест принимали участие девушки, которые связали себя узами брака в 2017 году. Они вышли в свет в свадебных платьях и признались в любви вторым половинкам. Мероприятие понравилось очеь многим людям: свадебное дкфиле, стилизация свадебного образа на заданную тематику и признание в любви со сцены, красивые невесты и их мужья, не всегда сдерживающие эмоции – такое увидишь не всегда. Впервые жюри конкурса выбирали девушек в новых номинациях: «Бриллиантовая жена» и «Бриллиантовая невеста».