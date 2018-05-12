Геннадия Сайфулина забрали в московскую больницу

Вчера, 18:39

Причиной стала проблема во внутренних органах. О необходимой госпитализации сообщили медики одной из столичных больниц.

Врачи оценили состояние 77-летнего актёра, как среднее. По их словам, диагноз констатировать ещё рано.

Стоит отметить, что Геннадий Сайфулин родился в 1941 в Москве. В 20 лет закончил студию при Центральном детском театре и занял место в труппе. В 22 стал актёром Московского гостеатра им. Ленинского комсомола. Является советским и российским актёром театра и кинематографа, театральным режиссёром, заслуженным артистом РСФСР. Он получил известность по таким фильмам, как "Я объявляю вам войну", "Битва за Москву", "Солдаты-7" и др.