Гендиректор: Скорая дважды отказывалась госпитализировать Юрия Киндрата

Вчера, 16:18

33-летнему актеру Юрию Киндрату стало плохо задолго до смерти, однако в реанимации он оказался только 1 мая, рассказала гендиректор агентства «Звездный дождь» Анна Холмовская.

Киндрат скоропостижно скончался 9 мая. Прессе пока что точно неизвестна причина смерти молодого актера, однако близкие к нему люди, в частности, Анна Холмовская, уже сейчас начинают искать предполагаемых виновников трагедии. Известно, звезде «Закрытой школы» стало плохо задолго до попадания в больницу, однако скорая дважды отказывалась госпитализировать больного пациента. Скандальную новость СМИ рассказала гендиректор актерского агентства «Звездный дождь».

Юрия Киндрата придадут земле 12 мая в Подмосковье. Предполагается, причиной смерти актера стало двустороннее воспаление легких. Теща звезды «Зарытой школы» рассказала прессе, как тяжело было дышать ее зятю за несколько дней до госпитализации.