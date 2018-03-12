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Заместитель Табакова рассказал о мечтах и планах актера

Сегодня, 20:08

Юрий Кравец, которого назначили первым заместителем Олега Табакова на должности худрука МХТ им. Чехова рассказал о мечтах и планах покойного.

Кравец заявил, что покойный артист строил огромные планы. В мечты Табакова входило и расширение театра, и постановка новых спектаклей, реализация новых возможностей для театра. Юрий Кравец заверил, что всё задуманное мэтром отечественного театра исполнится.

Помимо этого, и.о. худрука заявил, что спектакли, в которых принимал участие Олег Табаков, будут отменены. Это связано с тем, что утрата Олега Табакова значит для всех очень много. Никто из тех, кто работал с ним, не может спокойно воспринимать новость о кончине великого артиста.


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