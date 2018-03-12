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В Саратове к памятнику Олегу Табакову несут цветы

Сегодня, 19:34

Сегодня умер талантливый актер Олег Табаков. В Саратове неравнодушные люди решили почтить память великого человека. После быстрой очистки мемориала бронзовых киногероев, начали нести цветы.

Сегодня мир покинул гениальный человек и великолепный актер СССР и современности Олег Табаков. В Саратове горожане решили почтить память выдающегося человека и самостоятельно начали нести цветы с лампадками к бронзовым киногероям актера.

Люди, находящиеся возле мемориала, констатируют желание почтить память руководителя МХТ им. Чехова. Возле оперного театра скульптурной композиции организована чистка от снега, поскольку на праздник 8 марта осадков выпало в регионе очень много. Известно, что Табаков имел звание почетного гражданина Саратовской области.

К слову, Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР.


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