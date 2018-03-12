Иван Краско: Табаков выполнил свое предназначение

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Иван Краско выразил свои соболезнования в связи с кончиной Олега Табакова. Артист заявил, что Табаков выполнил свое предназначение.

Кроме соболезнований семье погибшего, Краско также заявил, что работами Табакова гордится вся страна. Он сказал, что воспоминания об Олеге Табакове всегда будут вызывать улыбку на лицах всех, кто был знаком с его творчеством и с ним лично.

Напомним, Олег Табаков умер в Москве после продолжительной болезни. Любимый многими актер скончался, когда ему было 82 года. Более 60 лет своей жизни Олег Табаков посвятил творчеству в театре и киноиндустрии.