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В сети разместили последнее видео с живым Олегом Табаковым на презентации фильма "Звезда". На мероприятие режиссер пришел в компании жены Марины Зудиной.

Олег Табаков ушел из жизни в возрасте 83-х лет. Последние месяцы режиссер был в очень плохом состоянии здоровья и находился в коме. Врачи до последнего боролись за жизнь артиста, однако из-за тяжелой болезни он скончался. В сети появилось последнее видео с еще живым Табаковым на презентации фильма "Звезда".

Автор ролика заснял, как режиссер вместе с супругой Мариной Зудиной позирует для фотографов. Поклонники массово выражают соболезнования семье Олега Табакова. Друзья и коллеги также скорбят, так как смерть Табакова эта утрата всей России.