Сын Олега Табакова выложил фото с отцом

Сегодня, 18:03

В социальной сети Instagram появилась новая запись на странице сына народного артиста СССР Олега Табакова. Павел Табаков выложил фото с отцом. На снимке Олег Табаков сидит, а за его спиной стоит молодой Паша.

Сын Олега Табакова сообщил своим подписчикам о смерти отца. Совместный фотоснимок разместил начинающий артист на своей странице в социальной сети Instagram. Подписчики за час поставили в знак солидарности более 5 тыс. отметок «Нравится». Конечно же юзеры скорбят вместе с семьей и решили поддержать Павла.

В комментариях звучат слова соболезнований и поддержки.

Напомним, о смерти Олега Табакова стало известно сегодня после 16:15 мск. Причиной смерти выдающегося актера врачи назвали сердечный приступ.