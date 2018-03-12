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Нагиев о смерти Табакова: "Сложно сдержать слёзы"

Сегодня, 17:38

Дмитрий Нагиев со слезами прокомментировал смерть Олега Табакова. Кончину режиссера актёр назвал большой утратой для российской культуры и человечества в целом.

Нагиев назвал Табакова духом интеллигенции, который покинул этот мир. Актёр был очень подавлен новостью о смерти Табакова, но смог прокомментировать утрату для СМИ. Нагиев заявил, что ему очень сложно расставаться с таким великим человеком и практически невозможно подобрать слова, чтобы описать боль в душе.

Напомним, что Олег Табаков скончался 12 марта в реанимации. Врачам не удалось вывести артиста из комы, в которой он находился из-за тяжелой болезни. По данным СМИ, в сети в воскресение появилось завещание Табакова, в котором он назвал имена приемников.


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