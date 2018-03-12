Актриса Яковлева поделилась воспоминаниями об умершем Табакове

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Сегодня, 12 марта, скончался известный артист СССР Олег Табаков. Многие актеры театра и кино выразили свое мнение по поводу его кончины. К примеру, актриса Марина Яковлева рассказала некоторые факты про самого умершего артиста.

Яковлева скорбит вместе со всем миром об уходе замечательного и талантливого человека. Она поделилась воспоминаниями с совместно проведенных съемок.

Актриса говорит, что Олег Табаков был невероятно добрым человеком, с особым обаянием и чувством юмора. Она рассказывает, что рядом с артистом невозможно было не смеяться. Также он постоянно вставлял смешные комментарии.

Артисты общались не только на съемках, но и в жизни. И Марина уверяет, что получала лишь радость от общения с легендой кино. Когда Табаков играл, она забывала свою роль и наслаждалась только его мастерством. А к студентам артист относился по-отцовски, со всей любовью.

Напомним, что Олега Табакова госпитализировали еще в конце 2017 года, а сегодня легендарного артиста отключили от аппаратов жизнеобеспечения.