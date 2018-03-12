В сети опубликовали завещание Табакова с именем приемника

Сегодня, 17:14

В воскресение в сети появилось завещание Олега Табакова, в котором он назвал имена возможных приемников. Основным кандидатом на должность режиссера Московского драматического театра имени Пушкина оказался бывший помощник Табакова Евгений Писарев.

В СМИ появилась информация о завещании Олега Табакова, опубликованном перед смертью. Эту информацию сам Евгений Писарев не подтвердил. Он рассказал, что сейчас занимается постановкой спектакля „Влюбленный Шекспир“, а о месте приемника Олега Табакова он слышит впервые.

Напомним, что сегодня Олег Табаков скончался на 83-м году жизни. Долгое время режиссер находился в коме, врачи не смогли спасти жизнь талантливому деятелю культуры. Свои соболезнования семье Табакова уже высказали множество его знакомых и друзей.